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لبنان

مولوي: ميقاتي يقوم بما يلزم من لقاءات واتصالات لتجنيب لبنان كأس الحرب

Lebanon 24
01-02-2024 | 14:35
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قال وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي، إنّ "الحرب على غزة لا تحتمل أن تستمرّ أكثر، وهناك عوامل عدّة تتيح لنا أن نكون متفائلين بتوقّف الأعمال الحربية في القطاع، وبعد ذلك يجب أن تتوقف الحرب ضدّ لبنان".
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وأشار مولوي للـ"أم تي في"، إلى أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بما يلزم من لقاءات واتصالات لتجنيب لبنان كأس الحرب، وكلّ الدول تُريد أنّ يكون لبنان دولة قوية، وحينها فقط الدولة ستكون قادرة على دعم القضية الفلسطينية".
 
 
وأضاف: "أتبنّى الكلام الذي يحمي لبنان، وحمايته تبدأ من تماسكه داخليًّا، ولا أحد يُخوّن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ونحن مع حماية الجنوب من أي اعتداء ومع تطبيق القرارات الدولية من الجانبين ومع الشرعية".
 
 
وقال مولوي: "لا أُرشّح نفسي لأيّ منصب، وأُريد رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة تتوافر فيهما الشروط والمواصفات".
 
 
وتابع: "وزير الداخلية القطرية بادر خلال زيارتي إلى قطر، إلى طرح تقديم مساعدات إلى قوى الأمن بتوجيهات من سمو الأمير، والموضوع قيد المتابعة".
 
 
وشدّد مولوي على أنّ "التوافق الوطنيّ هو ضرورة لانتخاب رئيس الجمهورية"، وقال: "لم يصدمني موقف وليد جنبلاط، لأنّ من يقرأ موقفه جيّداً، سيعلم أنّه يُريد أن يُنتخب رئيس وحماية الساحة الداخلية".
 
 
وأشار إلى أنّ "التقارب السعودي والإيراني مفيد جدًّا، وأنا مع رئيس يحظى بتوافق اللبنانيّين، ويكون لديه رؤية واضحة لإخراج البلد من النفق".
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