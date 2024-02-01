هذه مقدّمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"



سباقات جارية بين خيارات التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية على امتداد الإقليم الملتهب والجميع يقف على قارعة الإنتظار مترقبا الإتجاهات التي ستكون لها الغلبة.

Advertisement

محور هذه السباقات غزة أما متفرعاتها فتمتد إلى لبنان وسوريا والعراق والبحر الأحمر وكذلك إلى طهران وواشنطن وغيرها من مراكز صنع القرار.

الوضع العسكري الممتد من غزة إلى الجنوب حل طبقا رئيسيا على طاولة البحث خلال الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني لبيروت اليوم في إطار جولة في المنطقة يحمل خلالها رؤية بريطانية للحل على اساس الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

الوزير ديفيد كاميرون جال على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش وشدد على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للإنتقال إلى المراحل التالية للحل وأعرب عن دعم بلاده الجيش اللبناني في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان.

أما الرئيس بري فلفت نظر ضيفه البريطاني إلى إستهداف إسرائيل المدنيين والأحياء السكنية في البلدات الحدودية متجاوزة منطقة القرار 1701 وقواعد الإشتباك مؤكدا أن لبنان متمسك بهذا القرار ومنتظر تطبيقه منذ صدوره وشدد من جهة أخرى على التوافق بين اللبنانيين لإنتخاب رئيس للجمهورية لإستكمال الإصلاح والنهوض الإقتصادي المطلوب.

في الشأن الإقتصادي والمعيشي تراجع منسوب الإرباك الناجم عن قرار الشركات المستوردة للمحروقات وقف تسليم هذه المواد إحتجاجا على ضريبة العشرة بالمئة الإستثنائية.

أساس هذا التراجع إعلان تجمع الشركات المستوردة أن الموضوع على طريق الحلحلة بحسب ما أبلغ مارون شماس الـNBN مشددا على ضرورة سريان الضريبة فقط على الأرباح الإضافية المرتبطة بدعم مصرف لبنان.

فهل يؤول هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية ويتجاوز اللبنانيون قطوعا تجندت فيه شركات وقطاعات من المستوردين والتجار والهيئات؟!.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



الحراك الديبلوماسي المكثف في لبنان يعوض الحراك السياسي شبه المقطوع . الجديد اليوم زيارتان لوزيري خارجية بريطانيا وهنغاريا، كما ان وزير خارجية فرنسا سيزور لبنان الاسبوع المقبل.

ووفق المعلومات فان الوزير البريطاني دافيد كاميرون طرح تطبيق القرار 1701 عبر نشر حوالى اربعة عشر الف عسكري جنوب الليطاني. لكن يبدو ان حزب الله لا يزال يفضل ربط الملف اللبناني بغزة.

اذ نقل عنه ان ما قبل الثامن من تشرين الاول لم يعد صالحا، وبالتالي فان اي بحث او نقاش يرتبط بوقف اطلاق النار في القطاع. فهل من مصلحة لبنان واللبنانيين ان تبقى استحقاقاتهم المحلية الداهمة معلقة على حرب لا احد يعلم متى تنتهي؟

في الاثناء، الوضع الاقليمي الى مزيد من التعقيد اذ نقلت شبكة "CBS" نيوز عن ‏مسؤولين أميركيين أنه جرت الموافقة على خطط ‏لشن هجمات على مدى عدة أيام في العراق وسوريا على عدد من الأهداف، منها عسكريون إيرانيون ومنشآت ‏إيرانية . ‏فهل تبقى المواجهة محدودة ومحصورة ، ام تتحول مواجهة شاملة تهز استقرار المنطقة؟.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



تبقى الكلمة للميدان العسكري، وما يجري في باقي الساحات السياسية والدبلوماسية ليس الا انعكاسا لمرآة النزال على كل الجبهات. ففي انعكاسات الجبهة على قطاع غزة ما تحدثت عنه أوساط صهيونية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بدأ الحرب بعنوان اجتثاث حماس، والان ينتظر ردها على صفقة لتبادل الاسرى وصفتها هذه الاوساط بالاكثر اذلالا وعارا في تاريخ الكيان، وأن المستويات العسكرية والامنية لا تريد فقط صفقة لتبادل الاسرى، وانما وقف القتال نهائيا، لان الجيش قد انهك بحسب الاوساط الصهيونية.

علامات الانهاك في صفوف الجيش تتكشف يوما بعد يوم، مزيد من القوات تنسحب من القطاع آخرها اللواء 55 مظليون الذي غادر منطقة خان يونس بذكريات لا شك ستنقلب كوابيس في حياة الضباط والجنود بحسب ما يؤكد أطباء نفسيون صهاينة. كوابيس انسحبت الى جبهة الشمال، ولا تقتصر على الجنود، بل تطال ما تبقى من مستوطنين.

مراقبون صهاينة يؤكدون ان ما يجري في الشمال استنزاف للقدرات الاسرائيلية حيث يطلق حزب الله الكثير من الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ بركان التي أحدثت دمارا كبيرا. صحيفة يديعوت أحرونوت قالت ان أكثر من 500 منزل ومبنى قد تضررت جراء نيران حزب الله، فيما شركة الكهرباء الصهيونية تحذر من العتمة الشاملة في حال حصول تصعيد.

على جبهة البحر الاحمر، قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يؤكد الاستمرار في العمليات البحرية طالما استمر العدوان الصهيوني والحصار على غزة، مشيرا الى أن الضربات الاميركية والبريطانية على اليمن فاشلة، ولن تحد من القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، في وقت رفع وزير الحرب الاميركي مستوى الدعاية الانتخابية في محاولة لتحسين شعبية الرئيس جو بايدن. لويد اوستن أعلن أن القوات الاميركية ستشن غارات على اهداف في سوريا والعراق وستطال اهدافا ايرانية.

وعود على بدء، تبقى الكلمة للميدان، كما كان قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الذي يتحدث بمناسبة يوم الجريح وذلك يوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر شباط الجاري في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



الكباش بين نص الموازنة والشركات التي استفادت من الدعم في عهد حكومة حسان دياب يتمحور على أساس كلمتين.

الإيرادات والأرباح.

أي ضريبة على الإيرادات غير علمية وستؤدي إلى افلاس الشركات.

اما الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهي خطوة مهمة خصوصا إذا كانت الاموال المتأتية من الضريبة ستعود الى المودعين.

اما على خط آخر يدور في الكواليس حديث عن audit على ضريبة الارباح التي دفعتها تلك الشركات في سنوات الدعم، حيث تبين ان عددا من الشركات دفعت هذه الضريبة على 1500 وعلى 3900 واستفادت من الفرق في سعر الصرف.

في جديد حرب غزة، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن وفدا من حركة حماس يصل إلى القاهرة ليجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، للبحث في مجمل التصور الخاص بتبادل الأسرى وتعليق إطلاق النار، الذي تم طرحه باجتماع باريس، حيث من المقرر أن تسلم الحركة ردها على الاتفاق المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة.

في تطور لافت مرتبط بحرب غزة، نقلت وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن الحرس الثوري الإيراني قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية، وتضيف الوكالة ان

الحرس الثوري سيدير العمليات السورية عن بعد بمساعدة حليفه "حزب الله".

وفي خبر عاجل للمتحدث باسم الخارجية القطري أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف النار وأن هناك تأكيد إيجابي من حماس.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



هي فوضى في التصويت. أنتجت موازنة "عمو الدكنجي" ووضعت البلد على جهاز تنفس مع التهابات في الضريبة والفوضى في زيادة الضرائب أصابت النواب بدوار مالي، ودفعت باتجاه "فتح المحضر" وتفريغ مضمونه في الليلة الموعودة وعلى هذه الحال من فقدان الذاكرة المالية وغياب التصويت الالكتروني...



قرار مالي واحد يمكن إدراجه تحت بند حسن التصرف في الصرف اذ يتجه المصرف المركزي لإصدار تعميم بديل عن التعميم 151 يقضي بتقاسم الكلفة "فيفتي فيفتي" وبموجب التعميم الجديد المرتقب غدا يتقاضى المودع مئة وخمسين دولارا شهريا مدفوعة مناصفة بين جمعية المصارف والمصرف المركزي...



وبهذا الإجراء يدفع الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الكرة مجددا إلى ملعب السرايا لإلزام الحكومة باتخاذ تدبير لضمان حقوق المودعين، بعدما تخلى مجلس النواب عن مسؤولياته في التشريع، وأهمل عن قصد قوانين اصلاحية عاجلة ومشاريع قوانين تأخرت اربع سنوات وعلى راسها قانون الكابيتال كونترول.



والموازنة التي أخرجت أثقالها بالضرائب وبلا قطع حساب وسعت الأزمة ومددتها وفقا لقانون "مادة اجرها من الشباك" الشهير للرئيس نبيه بري وذلك في زمن شراء الوقت بالسياسة وعلى موازين ومعايير القوى الفاعلة والباحثة عن هدوء الجبهات واليوم دخل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شريكا مضاربا في الحل.



وجال بين السرايا وعين التينة واليرزة تتقدمه أولوية وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية ومنها حل الدولتين وحمله الجانب اللبناني رسالة مفادها أن إسرائيل تتجاوز منطقة القرار الأممي 1701، وتتخطى قواعد الاشتباك باستهدافها المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، وأن لبنان ينتظر تطبيق القرار بكامله منذ صدوره...



وأما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فاستعان بصديق من المجر وطلب من وزير خارجية هنغاريا التوسط مع إسرائيل، وإقناعها بوجوب وقف حربها على غزة وعدم توسعها الى لبنان.



وفي ضربة على الحافر دون المسمار، رفض باسيل استعمال لبنان منصة للهجمات على إسرائيل.



كلام لا يصرف في سوق الكبار حيث سجلت بورصة المواقف انخفاضا في أسهم اللعب بالنار برا وبحرا لصالح خفض مستوى التصعيد في المنطقة.



وفي هذا الإطار قرأ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اللحظة بأنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط وأن الإدارة الأميركية لا ترغب في حدوث نزاع بين إسرائيل وحزب الله حيث خطوط التواصل قائمة مع الإسرائيليين لضمان عدم توسع الحرب.



ويأتي هذا الموقف عشية الزيارة السادسة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة مسبوقة مع اصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين وهي عقوبات بدأت بالفعل وطالت اربعة مستوطنين .

وللمرة الاولى يدلي بايدن بتصريحات تدين شراسة المستوطنين قائلا إن تصاعد عنفهم يهدد السلام والامن في الضفة واسرائيل، ويزعزع الاستقرار الاقليمي ما يهدد الامن القومي الاميركي.



واعتبر ان هذا العنف بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه التحول الأميركي معطوفا على مقررات اجتماع باريس والجنوح نحو عدم فتح جبهات جديدة وإتمام صفقة التبادل بعد هدنة تؤسس لوقف إطلاق النار عوامل لم تكن لتصرف على أرض الواقع لولا قوة الردع على الجبهة الجنوبية وإنجازات الميدان في غزة حيث يغير بنيامين نتنياهو ضباطه في المعركة ويسحب ألويته ويقلص عدد احتياط جيشه بعد الخسائر الكبيرة في صفوفه ضباطا وجنودا وعتادا مع قيمة مضافة على شكل أمواج من غضب تضرب نتنياهو في الشارع الإسرائيلي كما داخل المؤسسات العسكرية والحكومة.



وعلى ما تقدم فإن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء القطري أعلن أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، وأن قطر تلقت تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية أعلنت أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل.



