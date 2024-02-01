حريق يندلع في تعاونيّة... العدوّ الإسرائيليّ قصفها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ النيران اندلعت في التعاونية التي استهدفها العدوّ الإسرائيليّ اليوم، عند مثلث الجبين - طيرحرفا.

ويعمل فريق الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماد الحريق.