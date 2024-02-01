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لبنان
حريق يندلع في تعاونيّة... العدوّ الإسرائيليّ قصفها
Lebanon 24
01-02-2024
|
15:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ النيران اندلعت في التعاونية التي استهدفها العدوّ الإسرائيليّ اليوم، عند مثلث الجبين - طيرحرفا.
ويعمل فريق الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماد الحريق.
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حريق
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