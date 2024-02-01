Advertisement

لبنان

مساء اليوم... إحتراق خيم للنازحين السوريين في عكار

Lebanon 24
01-02-2024 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1159644-638424268384580993.jpg
Doc-P-1159644-638424268384580993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في خيم للنازحين السوريين في خراج بلدة برج العرب في عكار.
 
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في عكار.. سرقة بقوة السلاح صباح اليوم
lebanon 24
02/02/2024 02:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"كارثة" بيئية في عكار.. ماذا حصل؟
lebanon 24
02/02/2024 02:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في عكار فجراً.. اليكم ما حدث
lebanon 24
02/02/2024 02:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض اطلع من وفد النقابات الزراعية في عكار على الخسائر جراء الفيضانات
lebanon 24
02/02/2024 02:30:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نازحون

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:45 | 2024-02-01
17:19 | 2024-02-01
17:05 | 2024-02-01
15:13 | 2024-02-01
14:45 | 2024-02-01
14:35 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24