إقفال مطاعم

تزايدت في الأسابيع الأربعة التي سبقت نهاية العام عملية إقفال مؤسسات ومطاعم وحوانيت، على خلفية الكساد وسوء الحركة التجارية والسياسية منذ العدوان على غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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