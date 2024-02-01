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لبنان

إقفال مطاعم

Lebanon 24
01-02-2024 | 17:05
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تزايدت في الأسابيع الأربعة التي سبقت نهاية العام عملية إقفال مؤسسات ومطاعم وحوانيت، على خلفية الكساد وسوء الحركة التجارية والسياسية منذ العدوان على غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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