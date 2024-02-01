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لبنان
وفق تسعيرة المنصّة
Lebanon 24
01-02-2024
|
17:19
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حسماً للجدل الدائر، فإن معاشات التقاعد والرواتب قبضت على أساس 89500 ل.ل. لكل دولار أميركي حسب تسعيرة المنصة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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