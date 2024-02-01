11
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحريري عائد إلى جمهوره موقتا واشارة روسية لافتة
Lebanon 24
01-02-2024
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": أقل من أسبوعين يفصلان اللبنانيين عن محطة أليمة في وجدانهم، فقدت في العامين الماضيين الكثير من وهجها ورمزيتها، بغياب رئيس الحكومة الأسبق ووريث الحريرية السياسية سعد الحريري، بفعل قرار قسري اتخذه بتعليق عمله السياسي، وابتعاده عن الساحة اللبنانية، يعود الحريري هذه المرة ليبقى لأكثر من ٧٢ ساعة وعلى جدول أعماله إلى جانب زيارة ضريح والده، حرص على لقاء قاعدة مشتتة، وساعية وراء من يعيد للطائفة موقعها ومكانتها في المعادلة السياسية الداخلية، رغم أن لهذه الطائفة امتدادات واسعة في المحيط العربي، انقطعت أوصاله بفعل التخلي السعودي عن الحريري. يأتي الحريري مستمعاً، ساعياً إلى لملمة تداعيات خروجه قبل عامين، من دون أية وعود أو آمال كبيرة يمكن التعويل عليها لعودة دائمة، قد تكون في الواقع رهن حجم الحشد الشعبي الآتي لملاقاته تحت شعار يحمل الكثير من المعاني "تعوا ننزل ليرجع"، أي إن الجمهور الأزرق، الى جمهور عابر للطوائف تجسّد في حركة الرابع عشر من آذار، بات يعي أن عودة الحريري تصبح واجباً وواقعاً لا يمكن تجاوزه، إذا أثبتت قواعده أنه حالة لا تنتهي بفعل تعليق العمل السياسي.
Advertisement
لا تعني دعوة الحريري إلى العودة في رأي مصادر سياسية، إلا دعوة داخلية وحتى خارجية إلى عودة ما تمثله الحريرية السياسية من الاعتدال السني في وجه التطرّف الذي بدأ يتفشى في ظل الفراغ على الساحة المحلية كما في المنطقة، إضافة إلى الدعوة إلى توفير عوامل الاستقرار من خلال إعادة التوازن إلى التركيبة السياسية في البلاد التي اختلت موازينها بتهميش المسيحيين واستهداف السنة.
كان لافتاً أن الكلام عن عودة الحريري ولو لأيام أو أسابيع قليلة ربما ترافق مع الإعلان عن استقبال نائب وزير الخارجيّة الروسي ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاصّ للرئيس سعد الحريري، جورج شعبان الذي عرض وفق بيان صادر عن الخارجية الروسية، "رؤية الحريري وتصوّره إزاء تطوّر الأحداث في لبنان ولا سيما مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وترى المصادر السياسية في هذه الاشارة حرصاً روسياً على استعادة الحريري دوره وموقعه في أكثر المسائل الشائكة والساخنة التي يواجهها لبنان اليوم: التطورات الأمنية والاستحقاق الرئاسي. ولا تستبعد أن تكون المملكة العربية السعودية على دراية تامة وعدم اعتراض على عودة الحريري اليوم، ولو موقتة، تمهيداً ربما لعودة تدريجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
Lebanon 24
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
01:55 | 2024-02-01
01/02/2024 01:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
11:11 | 2024-02-01
01/02/2024 11:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
09:10 | 2024-02-01
01/02/2024 09:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عين نانسي عجرم على كاظم الساهر.. ما القصة؟
Lebanon 24
عين نانسي عجرم على كاظم الساهر.. ما القصة؟
03:07 | 2024-02-01
01/02/2024 03:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
12:39 | 2024-02-01
01/02/2024 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-02-02
الحريري "لن يتدخل" والمقرّبون منه يظهّرون "الموقف الرئاسي"
01:15 | 2024-02-02
اندلاع نيران داخل خيم لنازحين سوريين في هذه البلدة.. هل من إصابات؟ (فيديو)
01:15 | 2024-02-02
حزب الله يسحب "ورقة الضغط"
01:15 | 2024-02-02
تطورات الجبهة الجنوبية... طيران استطلاعي صباحًا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط
01:10 | 2024-02-02
على طريق بعلبك الدولية... سرقوه وفرّوا!
01:00 | 2024-02-02
هوكشتاين في المنطقة مجددا.. ميقاتي: وقف إطلاق النار الفوري في غزة أمر لا بد منه
فيديو
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
02/02/2024 08:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
02/02/2024 08:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
02/02/2024 08:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24