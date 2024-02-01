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لبنان

التعميم 151 يصدر اليوم: 150 دولاراً والمصارف ممتعضة

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:01
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 يُتوقع أن يوافق اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان على تعديلات للتعميم الأساسي الرقم 151 تضمّن تسديد 150 دولاراً لكل زبون يستوفي شروطاً محدّدة.

 

وكتبت" نداء الوطن": يفترض أن يُصدر الحاكم بالإنابة وسيم منصوري تعميماً جديداً اليوم يعدّل بموجبه التعميم 151، بحيث يسمح بسحب 150 دولاراً من الودائع التي صنّفها الحاكم السابق رياض سلامة بالتواطؤ مع المصارف زوراً «غير مؤهلة». والتعميم الجديد يثبت «الدولارية» الكاملة لتلك الودائع، ويثبت أيضاً أنّ سعر الصرف هو 89500 ليرة للدولار المصرفي (اللولار) وليس 15 ألف ليرة. وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصارف ممتعضة جداً، فاذا انسحب سعر الصرف (89500 ليرة) على ميزانيات المصارف فإنّ رساميل معظمها سيصبح سلبياً. وإذا صدر التعميم الموعود ستصبح الحكومة ومجلس النواب أمام استحقاق مؤجل منذ 2020، وهو وجوب إقرار قانون «الكابيتال كونترول» سريعاً. الى ذلك، يصبح ملحاً إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام الى النظام المالي الذي يحدّد توزيع الخسائر ويرسم خريطة طريق كيفية ردّ الودائع.

وكتبت" الاخبار": عملياً، هذا التعميم لا يلغي وجود هيركات كما يُروّج، ولا يلغي حقيقة أن المصارف ومصرف لبنان يمارسان كابيتال كونترول على النقد الأجنبي «الفريش» بصورة مقنّعة وسلبية جداً. في الواقع، مهما كان شكل التعميم، فإنه يمثّل مواصلة للألعاب البهلوانية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة .الحسابات المالية (القيمة الحالية) تدلّ بصورة واضحة على أن قيمة حساب فيه 100 ألف دولار باتت تساوي اليوم في أقصى حدّ ممكن نحو 18 ألف دولار، أي 18%. وهذا الرقم في الحسابات نفسها ينسحب على كل الحسابات التي تفوق ذلك، أي أنه لا يمكن تحصيل أكثر من هذا الرقم بالقيمة الفعلية إذا احتُسبت عوامل الزمن والتضخم.

 
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واكّدت مصادر مصرف لبنان لـ » الجمهورية « انّ المصرف المركزي لا يستطيع ان يفرض » هيركات « على المودعين بقرار منه، بل يحتاج الى تشريع من مجلس النواب. واستغربت المصادر كيف رُميت الكرة في ملعب المصرف المركزي، لإتخاذ القرار في شأن الدولار المصرفي، واذا كان الامر هكذا، لماذا لا يصدر قانون يجيز لحاكم مصرف لبنان تحديد سعر الدولار المصرفي اذا كانوا لا يريدون تحمّل المسؤولية. واكّدت المصادر انّ في المصرف المركزي لم يعد هناك سعر للدولار سوى 89 الف و 500 ليرة اذا كانت المصارف تريد الكابيتال كونترول لتطرق باب الحكومة ومجلس النواب. وتابعت المصادر من يخشى المواجهة واتخاذ القرار سيصبح امام الامر الواقع، وليتفضّل ويتصرّف لأنّ الاكيد انّ المصارف ستمتنع عن اعطاء المودع دولاره على هذا السعر، وهذا حقها، لأنّ لا قدرة لديها. لذلك على الحكومة التصرّف بسرعة وارسال مشروع قانون يحدّد سقوف السحب، او الذهاب الى المعالجة الجذرية عبر الكابيتال كونترول.
وفي معلومات » الجمهورية « فإنّ ما هو مرتقب الآتي:
- يُصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم سحب 150 دولاراً لكل مودع شهرياً.
- يوحّد المصرف المركزي سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي في السوق.
- تصدر الحكومة عبر وزير المال تدبيراً يقضي بتحديد سعر صرف السحوبات بالدولار وفق رقم لم يُحدّد بعد.

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