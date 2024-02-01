286.8 طناً احتياطي الذهب في لبنان: الأعلى بين الدول العربية بعد السعودية

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كتبت " النهار": بلغ احتياطي الذهب في لبنان نحو 286.8 طناً في أيلول 2023، بما خوّله ليحتل المرتبة الـ21 من حيث احتياطي الذهب بين 96 دولة عالمياً، بالإضافة الى صندوق النقد الدولي، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية. ووفق أرقام مجلس الذهب العالمي الصادرة في كانون الأول 2024 احتلّ لبنان المرتبة الثامنة بين 65 دولة غير منتمية الى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز الثاني بين 16 دولة عربية شملها المسح. وجمع مجلس الذهب العالمي بياناته من الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي.على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على إسبانيا (281.6 طناً)، والنمسا (280 طناً) وتايلند (244.2 طناً)، فيما تأخر عن المملكة العربية السعودية (323.1 طناً)، والمملكة المتحدة (310.3 أطنان)، كازاخستان (304.3 أطنان). كما تقدّم لبنان على تايلند وتأخر عن المملكة العربية السعودية بين الدول غير المنتمية الى منظمة التعاون الاقتصادي.ووفق نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، بلغت قيمة احتياطي الذهب في لبنان 18.8 مليار دولار في نهاية أيلول 2023 و20.6 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023، استنادًا الى سعر الدولار للأونصة كما نشرته رابطة سوق السبائك في لندن (London Bullion Market Association). كما بلغت قيمة احتياطي الذهب في لبنان 20.4 مليار دولار في 26 كانون الثاني 2024، بحسب سعر 2,016.6 دولاراً للأونصة.علاوة على ذلك، شكل احتياطي الذهب في لبنان 56.5% من إجمالي الأصول الرسمية بالعملات الأجنبية بما فيها احتياطي الذهب كما في نهاية أيلول 2023، ممّا يضع لبنان في المركز الـ12 عالمياً، وفي المرتبة الخامسة بين الدول غير المنتمية الى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي المركز الأول بين الدول العربية. على الصعيد العالمي.