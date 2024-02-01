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لبنان

إسرائيل تكشف عدد المنازل المتضررة من صواريخ "حزب الله"

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:30
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كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ تشرين الاول الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا متضررا من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".
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وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد تضرر 512 منزلا بنيران "حزب الله" وترواحت الأضرار بين أضرار جزئية أو هدم كامل وتوزعت الأرقام وفق الآتي: 131 منزلا في المطلة، و43 منزلا في كريات شمونة، و121 منزلا في المنارة، و9 منازل في المالكية، و11 منزلا في أفيفيم، 25 منزلا في زرعيت، 37 منزلا في شتولا، 5 منازل في حنيتا، و130 منزلا في شلومي.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع Ynet بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في كريات شمونة وموشاف مرجليوت وفي المطلة بالجليل الأعلى. وذكرت نجمة داود الحمراء أنه تم ترد معلومات عن سقوط ضحايا. (RT)

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