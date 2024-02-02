تصعيد مستمر على الجبهة الجنوبية... ما هي آخر المستجدات؟

استهدف الجيش الاسرائيلي أطراف راميا وبلاط وتلة حمامص في سردا بالقذائف المدفعية، وأطلق العدو ٤ قذائف مدفعية حتى الان على أطراف الناقورة، بحسب ما افادت "لبنان 24".

الى ذلك، سقطت قذيفة دخانية بين المنازل في بلدة الخيام.

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واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، وسط اطلاق القنابل المضيئة ليلا، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما افادت مندوبة "الوطنية للاعلام".

وكان العدو أغار غروب أمس، على مثلث بلدات طيرحرفا - شيحين - الجبين، مستهدفا ميني ماركت كانت تعرضت للقصف لاكثر من مرة.

كما أغار منتصف الليل، على بلدة الضهيرة ثلاث مرات على التوالي ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات.

وبعيد منتصف الليل، استهدف العدو أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين بالقذائف المدفعية الثقيلة.

واستهدف العدو الإسرائيلي حوالى الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، تلة العويضة بعدد كبير من القذائف المدفعية الثقيلة.