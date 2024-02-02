على طريق بعلبك الدولية... سرقوه وفرّوا!

اقدم مسلحون يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي على سرقة مبلغ مالي قيمته 1800$ وجرار زراعي من المدعو "م. ب"، وذلك بالقرب من مفرق بلدة شعث على طريق بعلبك الدولية.



وبحسب معلومات "لبنان 24" فقد فرّ المسلّحون وعددهم 4 الى جهة مجهولة.

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