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لبنان

على طريق بعلبك الدولية... سرقوه وفرّوا!

Lebanon 24
02-02-2024 | 01:10
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اقدم مسلحون يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي على سرقة مبلغ مالي قيمته 1800$ وجرار زراعي من المدعو "م. ب"، وذلك بالقرب من مفرق بلدة شعث على طريق بعلبك الدولية.

وبحسب معلومات "لبنان 24" فقد فرّ المسلّحون وعددهم 4 الى جهة مجهولة.
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