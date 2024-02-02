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لبنان
على طريق بعلبك الدولية... سرقوه وفرّوا!
Lebanon 24
02-02-2024
|
01:10
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اقدم مسلحون يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع غراند شيروكي على سرقة مبلغ مالي قيمته 1800$ وجرار زراعي من المدعو "م. ب"، وذلك بالقرب من مفرق بلدة شعث على طريق بعلبك الدولية.
وبحسب معلومات "لبنان 24" فقد فرّ المسلّحون وعددهم 4 الى جهة مجهولة.
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