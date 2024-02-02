الحريري "لن يتدخل" والمقرّبون منه يظهّرون "الموقف الرئاسي"

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لا تزال عودة الرئيس سعد الحريري مرتبطة حصراً بالذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، اذ لا يبدو ان الرجل يرغب بالعودة الى الحياة السياسية، اقله في هذه المرحلة بالذات، علماً ان زيارة الحريري المقبلة الى لبنان قد تشهد خطوات شعبية "لشد العصب" واعادة ترتيب البيت الداخلي لـ"تيار المستقبل" قدر الإمكان.وبحسب مصادر مطلعة فإنه، "على الرغم من قرار تعليق العمل السياسي فإن قياديي "تيار المستقبل" وتحديداً المقربين من الرئيس سعد الحريري والذين يتواصلون معه في هذه المرحلة، بدأوا يعطون رأياً صريحاً في القضايا السياسية والاستحقاقات الدستورية، ما يوحي بأن الحريري لديه توجه واضح وان كان لا يرغب بتظهير هذا الامر بشكل علني".وترى المصادر أن "المستقبل" لن يتدخل بشكل "فج" في الحياة السياسية في هذه المرحلة، لكنه يستند الى عدد من النواب الذين يمون عليهم او يتأثرون بالجو العام لـ"التيار الازرق".وتختم المصادر "أن تأثير "بيت الوسط" اليوم ليس معدوماً بل على العكس من ذلك، وقد يكون الحريري اتخذ قراراً بزيادة حجم هذا التأثير بشكل او بآخر".