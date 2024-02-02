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لبنان

تحضيرات للاعلان عن جبهة المعارضة الموسّعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2024 | 01:45
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تتجه قوى المعارضة الى الإعلان في الأسابيع المقبلة عن "جبهة المعارضة الموسّعة" التي تضم الى جانب احزاب الكتائب والقوات والأحرار وكتلة التجدد والنواب التغييريين والمستقلين، عددا من الشخصيات الحقوقية والقانونية ونشطاء سياسيين وإعلاميين سياديين ومستقلين معارضين. المصدر لفت الى أن هذه الجبهة سوف يتم الاعلان عنها من خلال بيان تأسيسي يحدد نقاطا وطنية أساسية ومحورية هي السيادة والمؤسسات الدستورية وإحترام مواقيتها. أما الملف الابرز الذي سيعطى الأولوية في انطلاقة عمل الجبهة ، فهو  ملف إنتخاب رئيس مستقل ووسطي للجمهورية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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