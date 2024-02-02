نائب يكشف: لا يجتمعون الا على "البيع والشراء"

يعبّر نائب عوني، خلال لقاءاته، عن استيائه الشديد حيال ما وصل إليه الوضع المسيحي في الآونة الأخيرة، قائلاً: "أيّ ملف لم يعد يجمع القيادات المسيحية على طاولة وهم لا يجتمعون الا عند موعد "البيع والشراء" لكنّ هذه المرّة فان الكلفة الشعبية ستكون باهظة".

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