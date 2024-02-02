بين القصف الإسرائيلي والعاصفة الثلجية... إليكم حال منطقة حاصبيا

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن وطأة العاصفة الثلجية اشتدت على منطقة حاصبيا منذ مساء امس وانخفضت درجة الحرارة ليلا إلى الصفر وتساقطت بين الحين والآخر زخات من حبات البرد ابتداءً من ارتفاع 900م وما فوق.وبقيت جميع الطرقات في المنطقة سالكة بما فيه طريق الهبارية- شبعا وطريق حاصبيا- شبعا عبر شويا، اما طريق شبعا- كفرشوبا عبر سدانة فما زالت مقفلة جراء القصف الاسرائيلي لتلال سدانة.اما طريق شبعا- راشيا الوادي فهي سالكة أمام المركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقة سميكة من الجليد.