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لبنان

الأسعار ارتفعت... اليكم الجدول الجديد للمحروقات

Lebanon 24
02-02-2024 | 02:10
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رُفع سعر البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة لبنانيّة، والمازوت 28 ألفاً، فيما بقي سعر الغاز على حاله.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: 

- البنزين 95 أوكتان: 1551000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 أوكتان: 1591000 ليرة لبنانية.
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- المازوت: 1543000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 929000 ليرة لبنانية.
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