الأسعار ارتفعت... اليكم الجدول الجديد للمحروقات

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رُفع سعر البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة لبنانيّة، والمازوت 28 ألفاً، فيما بقي سعر الغاز على حاله.وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1551000 ليرة لبنانية.- البنزين 98 أوكتان: 1591000 ليرة لبنانية.- المازوت: 1543000 ليرة لبنانية.- الغاز: 929000 ليرة لبنانية.