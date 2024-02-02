Advertisement

لبنان

أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-02-2024 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1159760-638424648689056899.jpg
Doc-P-1159760-638424648689056899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مصرفيّة أنّ نسبة كبيرة من المصارف شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تراجعاً كبيراً في عمليات سحب دولارات من الحسابات الخاضعة للتعميم 151 الصادر عن البنك المركزي، وذلك بانتظار صدور تعديلات جديدة عليه من المتوقع إعلانها اليوم.
Advertisement
 
وبحسب المصادر، فإنَّ معظم أصحاب الإيداعات المالية اكتفوا بتجميد السحوبات المستحقة لهم بغية انتظار ما سيعلنه مصرف لبنان من تدابير جديدة، خصوصاً أن سحوباتهم بناء لهذا التعميم كانت على أساس دولار الـ15 ألف ليرة لبنانيّة.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوة وفّرت إلى حد ما "دولارات مُجمّدة" داخل المصارف، علماً أن تلك المبالغ باتت مستحقة للسحب.

وأوضحت المصادر أنّ هناك تدابير ستتخذ إثر صدرو التعميم، علماً أن هناك جدلية حالياً ترتبط بمدى إمكانية أصحاب الحسابات الذين توقفوا عن الإستفادة من التعميم خلال الأشهر الماضية بناء لقرار شخصي، الإستفادة مجدداً من الصيغة الجديدة مباشرة من دون الإلتزام بسحب المستحقات الماضية بناء لسعر الصرف القديم. 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2024-02-02
07:40 | 2024-02-02
07:35 | 2024-02-02
07:30 | 2024-02-02
07:15 | 2024-02-02
07:05 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24