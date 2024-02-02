أمرٌ إستثنائي بشأن سحوبات الدولار.. ما هو؟

كشفت مصادر مصرفيّة أنّ نسبة كبيرة من المصارف شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تراجعاً كبيراً في عمليات سحب دولارات من الحسابات الخاضعة للتعميم 151 الصادر عن البنك المركزي، وذلك بانتظار صدور تعديلات جديدة عليه من المتوقع إعلانها اليوم.

Advertisement

وبحسب المصادر، فإنَّ معظم أصحاب الإيداعات المالية اكتفوا بتجميد السحوبات المستحقة لهم بغية انتظار ما سيعلنه مصرف لبنان من تدابير جديدة، خصوصاً أن سحوباتهم بناء لهذا التعميم كانت على أساس دولار الـ15 ألف ليرة لبنانيّة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة وفّرت إلى حد ما "دولارات مُجمّدة" داخل المصارف، علماً أن تلك المبالغ باتت مستحقة للسحب.