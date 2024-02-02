علّقت مصادر نيابية على الإضراب الأخير لتجمع الشركات المستوردة للنفط والذي ساهم بعدم تسليم المحروقات للمحطات بسبب اعتراضهم على ضريبة جديدة تم إقرارها في موازنة العام 2024.

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وقالت المصادر إنّ ما قامت به الشركات هو "إضراب ضد نفسها"، لاسيما أنّ التصعيد الذي قاموا به جاء ضد أمر قانوني محق صادر عن البرلمان.



واعتبرت المصادر أنّه من حق الشركات الإعتراض ولكن ليس بهذه الطريقة التي تؤذي المواطنين.