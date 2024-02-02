في صور... حريق داخل شقة سكنية وتسجيل حالة اختناق



أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن فريق الاطفاء التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية -الدفاع المدني فوج صور عمل على اخماد حريق شقة سكنية في مدينة صور.



كما عملت الفرق الاسعافية على معالجة حالة اختناق و نقل حالة اخرى الى مستشفى جبل عامل.

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