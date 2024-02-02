13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في صور... حريق داخل شقة سكنية وتسجيل حالة اختناق
Lebanon 24
02-02-2024
|
03:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن فريق الاطفاء التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية -الدفاع المدني فوج صور عمل على اخماد حريق شقة سكنية في مدينة صور.
كما عملت الفرق الاسعافية على معالجة حالة اختناق و نقل حالة اخرى الى مستشفى جبل عامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم فائدة ممارسة العلاقة الحميمة بصورة منتظمة لصحة المرأة
Lebanon 24
إليكم فائدة ممارسة العلاقة الحميمة بصورة منتظمة لصحة المرأة
02/02/2024 14:55:52
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حول صورة إلى دجاجة تبيض ذهباً.. كيف يمول ترامب حملته؟!
Lebanon 24
حول صورة إلى دجاجة تبيض ذهباً.. كيف يمول ترامب حملته؟!
02/02/2024 14:55:52
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من الفضاء.. صورة تكشف ما تفعله إسرائيل في غزّة!
Lebanon 24
من الفضاء.. صورة تكشف ما تفعله إسرائيل في غزّة!
02/02/2024 14:55:52
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل اغتالته.. إليكم أوّل صورة للمسؤول الإيرانيّ البارز الذي قُتِلَ في سوريا اليوم
Lebanon 24
اسرائيل اغتالته.. إليكم أوّل صورة للمسؤول الإيرانيّ البارز الذي قُتِلَ في سوريا اليوم
02/02/2024 14:55:52
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
اختناق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
Lebanon 24
تسمم كبير بسبب الفول والفلافل... نقل 25 شخصاً إلى المستشفى!
11:11 | 2024-02-01
01/02/2024 11:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
Lebanon 24
للمستفيدين من التعميم 151... هذا الخبر يهمّكم!
09:10 | 2024-02-01
01/02/2024 09:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام: لتصحيح الاجور
Lebanon 24
المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطات العاملين في القطاع العام: لتصحيح الاجور
10:02 | 2024-02-01
01/02/2024 10:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة في سوريا... قاعدة أميركيّة تتعرّض للإستهداف
12:39 | 2024-02-01
01/02/2024 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
للمودعين... تعميم مهمّ عن مصرف لبنان سيصدر غداً هذه تفاصيله
Lebanon 24
للمودعين... تعميم مهمّ عن مصرف لبنان سيصدر غداً هذه تفاصيله
14:12 | 2024-02-01
01/02/2024 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:40 | 2024-02-02
زحمة سير خانقة.. إليكم حال الطرقات الآن
07:40 | 2024-02-02
عون يبحث مع نائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني التطورات الجنوبية
07:35 | 2024-02-02
المنخفض الرابع وصل إلى لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون الطقس
07:30 | 2024-02-02
فيديو مُؤثّر جدّاً: "أصعب وداع"
07:15 | 2024-02-02
اقفال تام في مختلف الادارات العامة في طرابلس والجوار
07:05 | 2024-02-02
بخاش عرض في الاتحاد الاوروبي سبل تطوير القطاع الطبي في لبنان
فيديو
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
02/02/2024 14:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24