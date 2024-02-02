Advertisement

لبنان

إشارة قضائية على عقارات مصرف ورئيس مجلس إدارته

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1159786-638424682412159662.jpg
Doc-P-1159786-638424682412159662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إشارة منع تصرف على عقارات بنك الاعتماد اللبناني وعلى العقارات الشخصية التي تعود لرئيس مجلس إدارته جوزيف طربيه.
وقد جاء الحكم بناءً على دعاوى تقدّم بها مودعون احتجز المصرف ودائعهم، منها ودائع بالدولار الفريش تمّ إيداعها بعد 17 تشرين 2019.
Advertisement
كما كانت اتّخذت قراراً مماثلاً الأسبوع الماضي، بوضع إشارة على العقارات المملوكة من بنك الموارد الذي يرأس مجلس إدارته الوزير السابق مروان خير الدين.
وفي الحالتين، وجّهت القاضية عون مجموعة إنذارات إلى المصرفيْن، كما تفاوضت معهما للتعاون لردّ الودائع إلى أصحابها، إلا أن المصرفيْن أصرّا على إعطائها لهم وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان فقط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2024-02-02
07:40 | 2024-02-02
07:35 | 2024-02-02
07:30 | 2024-02-02
07:15 | 2024-02-02
07:05 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24