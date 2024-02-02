Advertisement

لبنان

حريق منزل في القليعة... ما السبب؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1159801-638424710632079424.jpeg
Doc-P-1159801-638424710632079424.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اخمدت عناصر الدفاع المدني من مركز القليعة حريقا  شب في منزل المواطن جورج بطرس كرم في البلدة جراء ماس كهربائي.
وقدم مسعفو الصليب الاحمر اللبناني من مركز جديدة مرجعيون الإسعافات الأولية لاصحاب المنزل الذين عانوا من ضيق في التنفس جراء الدخان المنبعث من الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:03 | 2024-02-02
10:00 | 2024-02-02
09:54 | 2024-02-02
09:52 | 2024-02-02
09:40 | 2024-02-02
09:22 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24