حريق منزل في القليعة... ما السبب؟

اخمدت عناصر الدفاع المدني من مركز القليعة حريقا شب في منزل المواطن جورج بطرس كرم في البلدة جراء ماس كهربائي.

Advertisement

وقدم مسعفو الصليب الاحمر اللبناني من مركز جديدة مرجعيون الإسعافات الأولية لاصحاب المنزل الذين عانوا من ضيق في التنفس جراء الدخان المنبعث من الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات.