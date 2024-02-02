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لبنان

استنكارًا لقرار وقف التمويل.. وقفة احتجاجية أمام الأونروا في صور

Lebanon 24
02-02-2024 | 05:52
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نظم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات صور ، وقفة احتجاجية امام المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في منطقة جل البحر، استنكارا لايقاف تمويل خدمات الأونروا، وطالبوا الدول التي علقت تمويلها للوكالة ب"التراجع عن قراراتها والعدول عنها، لحين عودة الشعب الفلسطيني إلى دياره حتى تنفيذ القرار الدولي 194".

 

 واكدوا ان "الشعب الفلسطيني في الشتات يتمسك بوكالة الانروا ودورها واستمراريتها لاعتبارين أساسيين، لانها الشاهد القانوني على نكبته وبسبب الحاجات الملحة لخدماتها الإغاثية والتعليمية والاستشفائية".

 

 وفي الختام، سلم امين سر اللجان الفلسطينية في مخيمات صور خليل نصار  مدير مكتب الاونروا محمد ابو عطية مذكرة باسم  اللاجئين.

( الوكالة الوطنية)
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