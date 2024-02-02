بالفيديو شخص يستهدف الصرافين... إحذروه هذا أسلوبه بسرقة الدولارات

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "يوتيوب"، فيديو لأحد الشبان، دخل إلى محل صرافة، وقام بسرقة مبلغ 200 دولار من الموظّف.

وفي التفاصيل، دخل هذا الشاب إلى المحل حاملاً مبلغاً في يده، ووضعه على الفور في جيبه، بعدها، أوهم ضحيته الصراف بأنّه أعطى المال له.