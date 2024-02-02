أُصيب بجروح... رجل مسنّ يتعرّض للإعتداء شخصان ضرباه وقاما بسرقته!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصين كانا على متن دراجة نارية، قاما بالإعتداء على رجل مسنّ، وسرقا منه هاتفه، قرب حديقة المنشية - التل، ولاذا بالفرار.

وقد أُصيب الرجل المسنّ بجروح ورضوض متفرقة في أنحاء جسده.