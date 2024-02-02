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لبنان

أُصيب بجروح... رجل مسنّ يتعرّض للإعتداء شخصان ضرباه وقاما بسرقته!

Lebanon 24
02-02-2024 | 06:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصين كانا على متن دراجة نارية، قاما بالإعتداء على رجل مسنّ، وسرقا منه هاتفه، قرب حديقة المنشية - التل، ولاذا بالفرار.
وقد أُصيب الرجل المسنّ بجروح ورضوض متفرقة في أنحاء جسده.
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التل

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