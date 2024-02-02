خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله

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مصادر مسؤولة في الشركة قالت لـإنَّ زبائنها طالبوها دائماً بالحصول على الحوالات بالدولار الجديد، الأمر الذي دفعها وتلبية لرغبة المواطنين، الى الضغط باتجاه الحصول على الأوراق النقدية الجديدة.أضافت: "هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة وليس من اليوم، والمساعي في هذا الإطار مرتبطة بالمواطنين ورغبتهم".وأوضحت المصادر أيضاً أنها تضغط على المصارف لتسليمها أوراقاً نقدية جديدة من الدولار من أجل تسليمها إلى الزبائن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحصلُ بشكلٍ دائم ومستمر.