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لبنان

خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2024 | 06:55
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انتشر خبر مؤخراً يفيدُ أنّ شركة التحويلات المالية "whish money" ترفضُ أخذ الطبعة القديمة من ورقة الـ100 دولار وتصر على الحصول على الطبعة الجديدة.

مصادر مسؤولة في الشركة قالت لـ"لبنان24" إنَّ زبائنها طالبوها دائماً بالحصول على الحوالات بالدولار الجديد، الأمر الذي دفعها وتلبية لرغبة المواطنين، الى الضغط باتجاه الحصول على الأوراق النقدية الجديدة.
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أضافت: "هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة وليس من اليوم، والمساعي في هذا الإطار مرتبطة بالمواطنين ورغبتهم".

وأوضحت المصادر أيضاً أنها تضغط على المصارف لتسليمها أوراقاً نقدية جديدة من الدولار من أجل تسليمها إلى الزبائن، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحصلُ بشكلٍ دائم ومستمر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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