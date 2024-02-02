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لبنان

بخاش عرض في الاتحاد الاوروبي سبل تطوير القطاع الطبي في لبنان

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:05
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التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش يرافقه مستشاره الإعلامي الزميل انطوان الحايك، عضو لجنة الصحة في الإتحاد الاوروبي اينيس برنساك، وعضو لجنة الأبحاث والتطوير الرقمي في المجال الصحي جيروم دو باروس،في حضور سفير لبنان في بلجيكا فادي الحاج علي، والمسؤولة الديبلوماسية في السفارة مايا سماحة في مقر الإتحاد الاوروبي في بروكسيل، واستمع منهما الى شرح مفصل حول آلية تطوير العمل الطبي لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي باتت معتمدة في دول الإتحاد خصوصًا في مجال دمج الاعمال الطبية الروتينية بالتكنولوجيا الرقمية التي نقلت عالم الطب الى مكان أكثر فاعلية وانتظاما لاسيما في الأعمال الجراحية وتبادل الخبرات والاطلاع على نتائج أحدث الدراسات العلمية في مجال الطب بصورة عامة.

 

من جهته أطلع البخاش المجتمعين على تفاصيل آلية عقد المؤتمر الطبي المخصص لأطباء دول الفرنكوفونية المقرر عقده في الخريف المقبل.

( الوكالة الوطنية)
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