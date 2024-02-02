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لبنان

اقفال تام في مختلف الادارات العامة في طرابلس والجوار

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:15
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شهدت مختلف الادارات العامة في طرابلس والجوار اقفالا تاما التزاما للاضراب المعلن من الهيئة الإدارية للرابطة ومن تجمع الموظفين. 

 

وأكد عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام  المهندس ابراهيم نحال ان "الالتزام واضح في كل الدوائر في مختلف الوزارات"، مؤكدا" التواصل مع الزملاء في مختلف مناطق الشمال  وتأكيد المضي بالاضراب".

 

بدورها، اكدت لجنة تجمع موظفي الإدارة العامة في الشمال " الاستمرار في الاضراب"، مشيرة الى أن "موظفي القطاع العام لابد ان ينصفوا ووجودهم وقوتهم من قوة الدولة وديمومتها واستمرار مصالحها ومصالح الناس أجمعين".

 

واكدت" متابعتها للمشاورات التي تجريها  الحكومة حول التقديمات والزيادات ليبنى على الشيء مقتضاه الاسبوع المقبل".

( الوكالة الوطنية)
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