زحمة سير خانقة.. إليكم حال الطرقات الآن

أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن العديد من الطرقات اللبنانية تشهد حركة مرور كثيفة منها:
- طريق المطار القديم باتجاه شاتيلا وعلى طريق المشرفية الرحاب
- طريق ذوق مصبح بالاتجاهين
- شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب
- جسر الكولا بالاتجاهين وعلى طريق مار الياس كورنيش المزرعة
- بشارة الخوري باتجاه راس النبع قصقص
- بولفار كميل شمعون باتجاه الحدث جسر الصفير
- طريق صيدا القديمة جسر الصفير باتجاه السانت تيريز
- اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية
- طريق زيتونة باي عين المريسة بيروت بالاتجاهين.