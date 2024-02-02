زحمة سير خانقة.. إليكم حال الطرقات الآن

أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن العديد من الطرقات اللبنانية تشهد حركة مرور كثيفة منها:

- طريق المطار القديم باتجاه شاتيلا وعلى طريق المشرفية الرحاب

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- طريق ذوق مصبح بالاتجاهين

- شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب

- جسر الكولا بالاتجاهين وعلى طريق مار الياس كورنيش المزرعة

- بشارة الخوري باتجاه راس النبع قصقص

- بولفار كميل شمعون باتجاه الحدث جسر الصفير

- طريق صيدا القديمة جسر الصفير باتجاه السانت تيريز

- اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية

- طريق زيتونة باي عين المريسة بيروت بالاتجاهين.