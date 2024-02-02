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لبنان

زحمة سير خانقة.. إليكم حال الطرقات الآن

Lebanon 24
02-02-2024 | 07:40
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" أن العديد من الطرقات اللبنانية تشهد حركة مرور كثيفة منها: 
 
- طريق المطار القديم باتجاه شاتيلا وعلى طريق المشرفية الرحاب
 
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- طريق ذوق مصبح بالاتجاهين
 
- شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب
 
- جسر الكولا بالاتجاهين وعلى طريق مار الياس كورنيش المزرعة
 
- بشارة الخوري باتجاه راس النبع قصقص
 
- بولفار كميل شمعون  باتجاه الحدث جسر الصفير
 
- طريق صيدا القديمة جسر الصفير باتجاه السانت تيريز
 
- اوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية
 
- طريق زيتونة باي عين المريسة بيروت بالاتجاهين. 
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