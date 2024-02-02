خطة اعلامية من الاولمبية اللبنانية لمواكبة دورة باريس الاولمبية صيفا

عقد رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الإعلامية في اللجنة والتي تضم الزملاء حسان محيي الدين وجلال بعينو وجورج الهاني.

وأطلع جلخ المجتمعين على مضمون المراسلات مع اللجنة الأولمبية الدولية لجهة الطلب من اللجنة الأولمبية اللبنانية الترويج لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف.

وأشار جلخ إلى أهمية أن يترافق هذا الترويج للدورة مع إعداد خطة من قبل اللجنة الأولمبية (اللجنة الإعلامية) لمواكبة التحضيرات للبعثة اللبنانية فور تشكيلها ضمن حملة وطنية.

وخلص المجتمعون إلى جملة من المقترحات والأفكار لرفعها إلى اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية للإطلاع عليها ولمناقشتها وإعتمادها، وهي على النحو التالي:

"-1تكليف الأمين العام للجنة جودت شاكر الإشراف والمتابعة لآليات عمل اللجنة الإعلامية وفق الخطة التي توضع لهذه الغاية.

2 – الطلب من اللجنة الإعلامية تقديم الأفكار والمقترحات لهذه الخطة.

3 – إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية وصفحة "الفايسبوك" على مواقع التواصل الإجتماعي.

4 – التواصل مع المؤسسات الإعلامية على إختلافها لتأكيد مبدأ الشراكة المثالية والتعاون في إعداد وثائقي عن البعثة اللبنانية إلى الألعاب الأولمبية، لبثّه على شاشات التلفزة و ملصقات "بوستر " للنشر في الصحف والمواقع الالكترونية.

5 – التنويه بالأداء المهني الإحترافي للجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية والشكر إلى المؤسسات الإعلامية اللبنانية والفضائية على مواكبة نشاطات اللجنة الأولمبية وتغطيتها".

( الوكالة الوطنية)