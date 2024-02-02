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لبنان

خطة اعلامية من الاولمبية اللبنانية لمواكبة دورة باريس الاولمبية صيفا

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:10
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عقد رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الإعلامية في اللجنة والتي تضم الزملاء حسان محيي الدين وجلال بعينو وجورج الهاني.

 

وأطلع جلخ المجتمعين على مضمون المراسلات مع اللجنة الأولمبية الدولية لجهة الطلب من اللجنة الأولمبية اللبنانية الترويج لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف.

 

وأشار جلخ إلى أهمية أن يترافق هذا الترويج للدورة  مع إعداد خطة من قبل اللجنة الأولمبية (اللجنة الإعلامية) لمواكبة التحضيرات للبعثة اللبنانية فور تشكيلها ضمن حملة وطنية.

 

وخلص المجتمعون إلى جملة من المقترحات والأفكار لرفعها إلى اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية للإطلاع عليها ولمناقشتها وإعتمادها، وهي على النحو التالي:

 

"-1تكليف الأمين العام للجنة جودت شاكر الإشراف والمتابعة لآليات عمل اللجنة الإعلامية وفق الخطة التي توضع لهذه الغاية.

 

2الطلب من اللجنة الإعلامية تقديم الأفكار والمقترحات لهذه الخطة.

 

3إعادة تفعيل الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية وصفحة "الفايسبوك" على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

4التواصل مع المؤسسات الإعلامية على إختلافها لتأكيد مبدأ الشراكة المثالية والتعاون في إعداد وثائقي عن البعثة اللبنانية إلى الألعاب الأولمبية، لبثّه على شاشات التلفزة و ملصقات "بوستر " للنشر في الصحف والمواقع الالكترونية.

 

5التنويه بالأداء المهني الإحترافي للجنة الإعلامية في اللجنة الأولمبية والشكر إلى المؤسسات الإعلامية اللبنانية والفضائية على مواكبة نشاطات اللجنة الأولمبية وتغطيتها".

( الوكالة الوطنية)
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