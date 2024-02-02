بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .

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