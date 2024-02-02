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لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:15
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين . 
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(الوكالة الوطنية)
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