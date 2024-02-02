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لبنان

خلف : نحن في حالة إنقلابية مكتملة العناصر والتصدي لها بمواجهة مدنية

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:25
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قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال 379 لوجوده في مجلس النواب :"الحرب تتوسع على حدودنا الجنوبية، النزوح يتمدد على مساحة الوطن، الفراغ يتربع على رأس الدولة، يتغلغل في إداراتها،يعشعس في مؤسساتها تعطيلا وإنهزاما، الدولة تدمر، الإدارة تعطل، والناس متروكون، مسحوقون، معدومون".

 

وأضاف : الخطر يكبر والأيام تتوالى وتتسابق مع الخطر الأكبر، الإنقلابيون يرمون بوصلة الجمهورية ويقودون الوطن- تحت ستار الديموقراطية - في غياهب الديكتاتوريات الطائفية والمذهبية، يمعنون في الإستيلاء على السلطة، يهيمنون على مفاصل الحكم، يتفردون به، يتحكمون بمقدراته، يدمرون الدولة، يمارسون السلطات بفوضى غير مسبوقة، يديرونها بعشوائية مطلقة. 

 

وقال: "نحن في حالة إنقلابية مكتملة العناصر والإحداث والأوصاف والتصدي لها تكون في مواجهة مدنية:السبيل لإسترداد الدولة القادرة، العادلة، الحاضنة، وانتخاب رئيس للجمهورية يتبعه تكليف فتأليف حكومة فإصلاحات دستورية، إقتصادية، قضائية، إجتماعية تطمئن الناس وتعيد إنتظام الحياة العامة".

( الوكالة الوطنية)
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