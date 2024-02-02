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لبنان

"حزب الله" بحث مع وفد من الجبهة الديمقراطية أوضاع المخيمات في صيدا

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:35
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إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا ، وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤول الجنوب تيسير عمار ، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

 

وأشار بيان للحزب إلى أن الوفد بارك في مستهل  اللقاء " لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا ويرتقون يوميا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة ، كما وجهوا الشكر والتقدير إلى الأمين العام السيد حسن نصرالله  على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة"،  منوها ب"جهود القيادة وتقديماتها الصحية والإجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات".

 

واستعرض المجتمعون الأوضاع في المخيمات على المستويات كافة لاسيما ملف الأونروا وقرار وقف الخدمات بسبب وقف تمويل عدد من الدول الغربية ، ووجهوا التحية" لصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري.

( الوكالة الوطنية)
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