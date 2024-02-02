حجازي لسفراء الخماسية: لحل وطني بدلا من التدخل الخارجي في لبنان

ترأس مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي اللقاء العلمائي في دار الفتوى في البيرة - راشيا، في حضور مشايخ وعلماء وفعاليات دينية.

وتلا المفتي حجازي بعد اللقاء بيانا، حذر فيه "من مناوارات الصهاينة بشأن هدنة إنسانية مزعومة لإعادة الأنفاس"، معتبرا "ان عدم التنازل عن الحقوق من أوجب الواجبات".

وشدد على "ضرورة تكثيف الدعم لأهل غزة خاصة والمؤامرات العالمية على تلك الأرض خطيرة ويخشى من تمددها".

واعتبر أنه وبعد "ما يقرب من مئة ألف بين شهيد وجريح في غزة، ليس مسموحا أن تباع قضيتها أو تستباح أو تسقط رهينة مؤامرات على ما تبقى من أهلها".

ولفت الى ان "اللقاء العلمائي " شدد على "ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية في لبنان خاصة والإضرابات بدأت في التحرك والمواطن اللبناني لم يعد يتحمل التقصير والتراخي في الحل من المسؤولين".

وأضاف " إذا كان سفراء الخماسية لم يجدوا حلا بعد لانتخابات الرئاسة، فرسالة المواطن اللبناني للنواب: الحل يلزم أن يكون داخليا وليس خارجيا، والوضع في لبنان على شفير الهاوية والضرائب المرتفعة على المواطن الذي لا يجد لقمة عيشه عنوان تهجير له للخارج، وإفراغ للوطن من أهله، وهذه خيانة عظمى وجريمة كبرى في حق الوطن وتاريخه".

( الوكالة الوطنية)