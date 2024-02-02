قصف إسرائيليّ عنيف على بلدة عيترون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيليّ قصف بلدة عيترون بـ30 قذيفة.

وأضافت أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على الأطراف الشرقيّة للبلدة، من دون وقوع إصابات.