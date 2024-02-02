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لبنان

قصف إسرائيليّ عنيف على بلدة عيترون

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الاسرائيليّ قصف بلدة عيترون بـ30 قذيفة.
 
 
وأضافت أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على الأطراف الشرقيّة للبلدة، من دون وقوع إصابات.
 
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