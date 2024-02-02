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لبنان

النائبة الإسبانية هنا جلّول زارت كتلة "تحالف التغيير" في مجلس النواب

Lebanon 24
02-02-2024 | 09:22
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استقبل اعضاء كتلة "تحالف التغيير" النواب، النائبة في البرلمان الإسباني عن الحزب الإشتراكي الحاكم الدكتورة هنا جلّول، في مجلس النواب، بحضور رئيس الوحدة السياسية في حزب "خط أحمر" المحامي محمود الناطور والمنسق العام للحزب عاصم حمزه.

 

وعبّر أعضاء الكتلة عن تقديرهم واحترامهم لموقف إسبانيا التي تساند الشعب الفلسطيني وسكان غزة، وحيوا جهود القوات الإسبانية في اليونيفيل المتواجدة في الجنوب، آملين أن "يشكل الموقف الإسباني دافعا لباقي الدول الأوروبية لايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين".

 

وتطرقوا إلى آخر المستجدات في لبنان وبحثوا مع النائبة الإسبانية في الحلول الممكنة والتي يمكن أن يساهم فيها المجتمع الدولي، مشددين على "تمسكهم بتطبيق الدستور من أجل انتخاب رئيس للجمهورية من دون أي مساومة لمصلحة الفريق الذي يعطّل المسار الديمقراطي".

 

وشددت جلول على أهمية السلام في غزة والمنطقة، مؤكدة على موقف إسبانيا "الداعم للسلام والذي تسعى إليه في جميع المحافل"، مبدية استعدادها لتقديم "كل المساعدة الممكنة للبنان والتواصل مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المنفتح على قيام مبادرات تجاه لبنان".

( الوكالة الوطنية)

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