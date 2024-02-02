تعادل لبنان واليابان 1-1 في اليوم الأول لمسابقة كأس ديفيس

فرض التعادل نفسه بين لبنان واليابان 1-1) في اليوم الأول من مسابقة كأس ديفيس التي تقام على الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة ذات الأرضية الترابية.

ويحتفظ الفائز في المواجهة بمكانه في المجموعة العالمية الأولى، بينما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.

وقبل انطلاق المباراة الأولى، أقيم حفل افتتاح رمزي تحدث خلاله رئيس الاتحاد اللبناني أوليفر فيصل.

وفي أولى المواجهات، فاز الياباني يوشيهيتو نيشيوكا(مواليد 1995 ومصنف 61 في العالم والمصنف رقم 1 في فريقه) على اللبناني هادي حبيب(مواليد 1998 ومصنف 301 في العالم والمصنف 2 في الفريق اللبناني) 6-3، 6-4 لتتقدّم اليابان 1-0.

وفي المباراة الثانية والأخيرة لليوم الجمعة، فرض اللبناني بنجامن حسن(مواليد 1995ومصنف 149 في العالم ورقم 1 في فريقه ) ايقاعه واسقط الياباني يوسوكي واتانوكا(مواليد 1998 ومصنف 102 في العالم ورقم 2 في فريقه) 6-2، 7-6 ليتعادل لبنان واليابان 1-1 مع انتهاء منافسات اليوم الأول.