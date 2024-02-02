"ردّ صاروخي" من "حزب الله" ضدّ إسرائيل.. ماذا قصف قبل قليل؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية.

وأشار الحزب إلى أن تلك العملية جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين.