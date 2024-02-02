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لبنان

"ردّ صاروخي" من "حزب الله" ضدّ إسرائيل.. ماذا قصف قبل قليل؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:07
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية.
وأشار الحزب إلى أن تلك العملية جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين.
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