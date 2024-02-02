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لبنان

إسرائيل تهدّد لبنان مُجدداً.. هذا ما تم إعلانه عن "جبهة الجنوب"

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:23
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب لن توقف إطلاق النار عند الحدود مع لبنان ضدّ "حزب الله" حتى لو توقف إطلاق النار في غزة.

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وفي تصريح له خلال زيارته إحدى الوحدات العسكرية عند الحدود الشمالية مع لبنان، قال غالانت: "خطأ كبير أن يعتقد حزب الله أن إسرائيل ستتوقف عن إطلاق النار عليه في حال توقفت حرب غزة. أنا أقول هنا بكل صراحة، طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان المستوطنات بأمان، لن نتوقف عن إطلاق النار". 

وأشار غالانت إلى إسرائيل تقوم بجهود مهمة في الشمال من بينها المساعي السياسية التي تهدف لتمكين سكان المستوطنات المحاذية للبنان من العودة إلى منازلهم بأمان. 

وأوضح غالانت أن "الجيش الإسرائيلي متأهب وعلى مستوى جهوزية عالية على طول القطاع الشمالي، وتحديداً في مواجهة الجولان وجنوب لبنان"، وأردف: "القوات في حالة تأهب قصوى ومستعدة على نطاق واسع.. أنوف الطائرات موجهة شمالاً تحسباً لأي حادث قد يحصل".

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