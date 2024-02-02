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لبنان

من "إتحاد المودعين".. رسالة عن التعميم 158 وسحوبات الدولار

Lebanon 24
02-02-2024 | 12:29
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وجه رئيس "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" المحامي حنا البيطار رسالة إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قال فيها: "مع اقتراب صدور التعميم الموعود بتصحيح تعاميم رياض سلامة النصبوية وإنصاف المودعين، يطلب اتحاد المودعين في مصارف لبنان من الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، الإيفاء بوعده في حل عادل لقضية المودعين عبر تطبيق القوانين وتحديثها وعبر تصحيح تعاميم سلامة وإلغاء مفاعيلها".
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أضاف: "وبانتظار الحل الشامل القانوني والعادل لقضية المودعين، نطلب منكم يا سعادة الحاكم:

- رفع قيمة السحب من 400 دولار إلى 1000 دولار شهرياً، نقداً بالدولار (تعديل التعميم 158).

- رفع قيمة السحوبات الشهرية إلى 500 الخمسماية دولار لأصحاب الإيداعات دون المية ألف دولار، وإلى 1000 الألف دولار لأصحاب الإيداعات التي تزيد عن المية ألف دولار، وإلى 2000 الألفي دولار لأصحاب الإيداعات ما فوق المليون دولار، وطبعا بدون أي هيركات (تعديل التعميم 151)". 
 
وختم: "ولتكن تعاميمك هذه المنتظرة خطوة أولى بإتجاه الحل الكامل والشامل. أنت على مفترق طرق وأمام خيارين: إما أن تدخل القلوب وتخلد في تاريخ الوطن، وإما ان تطرد من القلوب في رذلك الناس وتذهب مع من ذهب إلى مزبلة التاريخ والوطن".
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