بالصورة.. هذا ما حصل على طريق الجاهلية!

أدى الطقس الماطر في منطقة الشوف الى حصول انهيارات عدة تسبب بعضها بقطع الطرق، مثل الطريق بين الجاهلية وسرجبال.

كذلك، أدّت الأمطار الى انهيار كبير بين بلدتي كفرنبرخ ووادي الست.