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لبنان

بالصورة.. هذا ما حصل على طريق الجاهلية!

Lebanon 24
02-02-2024 | 12:47
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أدى الطقس الماطر في منطقة الشوف الى حصول انهيارات عدة تسبب بعضها بقطع الطرق، مثل الطريق بين الجاهلية وسرجبال.
كذلك، أدّت الأمطار الى انهيار كبير بين بلدتي كفرنبرخ ووادي الست.
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