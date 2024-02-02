وفاة جندي من "اليونيفيل" في الجنوب.. وقنصليّة بلاده نعته ببيان مُؤثر!

Advertisement

وإذ تقدمت القنصلية بـ"أعمق التعازي إلى عائلته، ورفاقه في السلاح، وجميع المتأثرين برحيله"، أكدت أن رحيله "يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لعائلته المباشرة ولكن للمجتمع النيبالي بأكمله ولكل من يقدر التفاني والالتزام بالسلام"، متعهدة بـ"إبقاء ذكراه حية في قلوبنا والاستمرار في سلوك الطريق الذي رسمه لنا بإلهام".