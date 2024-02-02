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لبنان

وفاة جندي من "اليونيفيل" في الجنوب.. وقنصليّة بلاده نعته ببيان مُؤثر!

Lebanon 24
02-02-2024 | 12:52
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نعت القنصلية العامة لجمهورية نيبال في لبنان ببيان، "الجندي سوباش ثابا، الذي خدم بتميز في كتيبة نيبالية تعمل في جنوب لبنان تحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل"، مشيرة الى أن ثابا كان "رمزاً للتفاني والشجاعة، وأدى واجباته بأقصى درجات النزاهة وترك وراءه إرثاً من الشرف والتضحية سيُذكر".
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وإذ تقدمت القنصلية بـ"أعمق التعازي إلى عائلته، ورفاقه في السلاح، وجميع المتأثرين برحيله"، أكدت أن رحيله "يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لعائلته المباشرة ولكن للمجتمع النيبالي بأكمله ولكل من يقدر التفاني والالتزام بالسلام"، متعهدة بـ"إبقاء ذكراه حية في قلوبنا والاستمرار في سلوك الطريق الذي رسمه لنا بإلهام".
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