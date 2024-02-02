قريباً جداً.. هكذا ستتحرك فرنسا بشأن وضع جنوب لبنان

أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن فرنسا تواصل نشاطها لمنع تفاقم الوضع.

ولفتت الخارجية عبر قناة الحدث إلى أن "وزير الخارجية سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل".

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وأكّدت الخارجية على أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على أمن اليونيفيل وتمكينها من القيام بمهامها، مشددةً على أن "القرار 1701 هو صلب مباحثات الوزير في زيارته للبنان".