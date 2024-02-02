تسليم وتسلم بقيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل"

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أقيمت، اليوم الجمعة في بلدة شمع الجنوبية، مراسم التسليم والتسلم بقيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" بين لواء غراناتيري دي سردينيا المغادر، ولواء آلبيني تاوريننسي الوافد، برعاية نائب القائد العام لـ"اليونيفيل" اللواء تشوك بحادور داكال، وحضور سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري وقائد العمليات المشتركة الايطالية اللواء لانزا دي كريستوفيريس، وعدد كبير من السلطات اللبنانية العسكرية والرسمية والمحلية ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية وروحية.وأكد قائد لواء تاوريننسي الجنرال فونتانا أن "حفظة السلام الإيطاليين الذين وصلوا سيواصلون تنفيذ مهمتهم، كما فعل حفظة السلام التابعين لليونيفيل منذ اليوم الأول"، وأضاف: "ألجنود يدركون أن مهمتهم اليوم أكثر صعوبة، ولكنها أكثر أهمية أيضا".وأشار إلى أنه "سيواصل دعم سكان جنوب لبنان، كما فعلت إيطاليا دائماً"، وقال: "لم تكن هناك تغييرات في الوحدة الإيطالية وفي وحدات دول القطاع الغربي الأخرى".