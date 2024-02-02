ما جديد إعتكاف المساعدين القضائيين؟

أعلنت لجان المساعدين القضائيين، اليوم الجمعة، إستمرار اعتكافها لغاية يوم الخميس 8 شباط الجاري ضمناً بشكل كامل.

وقالت اللجان إن " اجتماعاً عقد مع وزير العدل هنري خوري، تم خلاله البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين".

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وأشار البيان إلى أن "الوزير خوري وعد بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضاً إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علماً بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".



