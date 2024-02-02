Advertisement

لبنان

ما جديد إعتكاف المساعدين القضائيين؟

Lebanon 24
02-02-2024 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1159971-638425030303250827.jpg
Doc-P-1159971-638425030303250827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت لجان المساعدين القضائيين، اليوم الجمعة، إستمرار اعتكافها لغاية يوم الخميس 8 شباط الجاري ضمناً بشكل كامل.
وقالت اللجان إن "اجتماعاً عقد مع وزير العدل هنري خوري، تم خلاله البحث في شؤون المساعد القضائي كافة، إن لجهة راتبه الشهري ورواتب نهاية الخدمة والتقديمات الصحية، أو لجهة الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين".
Advertisement
وأشار البيان إلى أن "الوزير خوري وعد بنقل هذه المطالب المحقة بنظره أيضاً إلى مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حلول سريعة وعملية، علماً بأنه وافق على أمور عدة متعلقة بالصندوق".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-02-02
16:57 | 2024-02-02
16:27 | 2024-02-02
16:21 | 2024-02-02
15:55 | 2024-02-02
15:27 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24