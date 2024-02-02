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لبنان

إليكم ثمن الـ250 ليرة بالدولار.. إكتشفوا السعر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-02-2024 | 13:38
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لاحظَ مواطنون أنَّ متاجر معنية بعرض الإكسسوارات تبيع "إسوارة" مؤلفة من عملة الـ250 ليرة المعدنية بأكثر من دولارين.
وحالياً، فإنّ قيمة الـ250 ليرة تساوي حالياً 0.002 سنتاً على أساس سعر دولار 90 ألف ليرة، بينما كانت تُعادل سابقاً قبل الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019 حوالى 0.16 سنتاً.
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ويبلغ وزن الـ250 ليرة أكثر من 5 غرامات، كما أنها تتكوّن من 3 معادن هي: النحاس، الألمنيوم، الزنك.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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