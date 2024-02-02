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لبنان

قاسم: النصر سيكون حليف المقاومة في فلسطين

Lebanon 24
02-02-2024 | 14:24
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن "إيران اليوم دولة مستقلة تؤيد وتدعم المقاومة، مقاومة الشعوب من أجل حريتها ومن أجل استقلالها".
 
وخلال كلمة له في ذكرى أربعين القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي الموسوي، أضاف قاسم : "ميزة إيران في قضية فلسطين وقضية المقاومة وقضايا المنطقة وقضايا الأحرار في العالم أنها تعطي ولا تأخذ، تعطي لقناعتنا وليس لقناعتها، وأنها مستعدة للغالي والنفيس من أجل الوصول إلى شعوب المنطقة التي تتمكن من أن تصنع مستقبلها من دون تحكم لا غربي ولا شرقي".
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وأردف: "من حقنا أن نجتمع مع إيران، يقولون أحيانا كيف تصنعون محوراً؟ وكيف تجتمعون مع بعضكم؟ هذا تدخل في شؤون الدول فيما بينها، أبدا، إيران لم تتدخل مع أحد، هي تدعم حزب الله وتدعم المقاومة في فلسطين، كما وتدعم المقاومين في المنطقة، لكنها لم تطلب شيئا ولم تأخذ شيئا".
  
وتابع: "كثر لامونا لأننا ساندنا غزة، نحن نقول يجب أن نساند غزة ويجب أنتم أن تساندوا غزة، يجب على كل العرب وعلى كل المسلمين أن يساندوا غزة. نحن نسألهم لماذا لا تساندون غزة؟ لماذا لا تقفون معها؟ لماذا لا تبادرون إلى قطع العلاقات مع إسرائيل؟ نحن الذين نسألكم لماذا لا تدعمون فلسطين؟ لا أنتم ولا غيركم يحق له أن يسألنا لماذا ندعم فلسطين، فهذا حقنا وحق فلسطين وحق الأقصى وحق الكرامة الإنسانية".
 
وختم: "قناعتنا أن النصر سيكون حليف المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني المجاهد البطل المعطاء".
 
 
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