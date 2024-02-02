إنفجارات في الجنوب الآن.. هذه البلدات تتعرّض للقصف!

تسيطر أجواء من التوتر على مناطق عديدة في جنوب لبنان، حيث نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات جديدة طالت سلسلة من البلدات الحدوديّة.



Advertisement وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الجيش الإسرائيلي قصف بسلاح المدفعية بلدات علما الشعب، الضهيرة، طيرحرفا، يارين، كما ألقى قنابل مضيئة في سماء عدد منها. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ الجيش الإسرائيلي قصف بسلاح المدفعية بلدات علما الشعب، الضهيرة، طيرحرفا، يارين، كما ألقى قنابل مضيئة في سماء عدد منها.



كذلك، استهدفت مدفعية العدو أطراف الجبين، فيما أفيد عن قصفٍ طال منزلاً في بلدة بليدا.

وأفادت مصادر ميدانية بأن أصوات إنفجارات سُمعت في مختلف أرجاء الجنوب، مشيرة إلى أن أصداء تلك الأصوات وصلت إلى صور والمناطق المحاذية لها.

ووفقاً لـ"الوطنية للإعلام"، فإن مند الدوي القوي الذي سمع في منطقة صور تبين انه انفجار صاروخ اعتراضي في اجواء منطقة برج الشمالي الى الشرق من مدينة صور.



3 عمليات لـ"حزب الله"



وكان "حزب الله" أعلن اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات ضد عدد من المواقع والمراكز العسكرية الإسرائيلية.



وذكر الحزب أنه استهدف مبنى في مستعمرة أفيفيم رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الغارة على التعاونية في ‏بلدة الجبين.



واستهدف الحزب أيضاً موقع رويسات العلم، كما طال أيضاً تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيطه.



تهديد إسرائيلي



من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب لن توقف إطلاق النار عند الحدود مع لبنان ضدّ "حزب الله" حتى لو توقف إطلاق النار في غزة.



وفي تصريح له خلال زيارته إحدى الوحدات العسكرية عند الحدود الشمالية مع لبنان، قال غالانت: "خطأ كبير أن يعتقد حزب الله أن إسرائيل ستتوقف عن إطلاق النار عليه في حال توقفت حرب غزة. أنا أقول هنا بكل صراحة، طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان المستوطنات بأمان، لن نتوقف عن إطلاق النار".



وأشار غالانت إلى أنّ إسرائيل تقوم بجهود مهمة في الشمال من بينها المساعي السياسية التي تهدف لتمكين سكان المستوطنات المحاذية للبنان من العودة إلى منازلهم بأمان.