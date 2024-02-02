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لبنان

هذا ما كشفته مصادر ديبلوماسية عن زيارة وزير خارجية فرنسا إلى لبنان

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:21
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر ديبلوماسية قولها إن "عناوين زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المنطقة هي أمنية"، مشيرة إلى أن "الوزير الفرنسي سيركز خلال زيارته للبنان على أمن الحدود الجنوبية وتطبيق القرار 1701". 
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وأشارت المصادر إلى أن "باريس ستتولى عبر وزير خارجيتها خلال الزيارة التي تبدأ غداً السبت، العمل على تثبيت مقترح الهدنة في غزة وإنجاحه ووضع اللمسات الأخيرة عليه".
 
وكانت الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها من الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن فرنسا تواصل نشاطها لمنع تفاقم الوضع.
 
ولفتت الخارجية عبر قناة الحدث إلى أن "سيجورنيه سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل".
 
وأكّدت الخارجية على أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على أمن اليونيفيل وتمكينها من القيام بمهامها، مشددةً على أن "القرار 1701 هو صلب مباحثات الوزير في زيارته للبنان".
 
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