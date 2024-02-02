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لبنان

مأساة في الجنوب.. نزح من الحرب فتوفيَ بحادثة مروّعة!

Lebanon 24
02-02-2024 | 16:27
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توفي المواطن "ح.سليمان" (50 عاماً)، وهو نازح من بلدة كفركلا، إثر تعرّضه لحادث صدم في بلدة الدوير - النبطية.
كذلك، أسفرت الواقعة عن إصابة شخصٍ آخر يُدعى "م.حسني" بجروح بالغة استدعت نقلت إلى مستشفى راغب حرب في النبطية لتلقي العلاج. 
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