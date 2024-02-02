مأساة في الجنوب.. نزح من الحرب فتوفيَ بحادثة مروّعة!

توفي المواطن "ح.سليمان" (50 عاماً)، وهو نازح من بلدة كفركلا، إثر تعرّضه لحادث صدم في بلدة الدوير - النبطية.

كذلك، أسفرت الواقعة عن إصابة شخصٍ آخر يُدعى "م.حسني" بجروح بالغة استدعت نقلت إلى مستشفى راغب حرب في النبطية لتلقي العلاج.